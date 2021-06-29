ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleşen YKS sınavında görev alan öğretmenler ücretlerin yatacağı tarihi merak ediyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapan görevli öğretmenlerin ücretleri ÖSYM'nin duyuracağı tarihlerde hesaplara yatacak. İşte, ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görevli ücretleri 2021 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacaktır...