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ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...

ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavında görev alan öğretmenler ücretlerin yatacağı tarihi merak ediyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak olan görevli öğretmenlerin sınav ücretleri ÖSYM tarafından hesaplara yatırılacak. İşte, ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...

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Giriş Tarihi: 29.06.2021
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ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...

ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleşen YKS sınavında görev alan öğretmenler ücretlerin yatacağı tarihi merak ediyor. Gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapan görevli öğretmenlerin ücretleri ÖSYM'nin duyuracağı tarihlerde hesaplara yatacak. İşte, ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görevli ücretleri 2021 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacaktır...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

2021 yılında ÖSYM sınav bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

-Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

-Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

-Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

-Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL İSTENİR?

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara katılarak bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM sınav görevi nasıl istenir sorusuna yanıt arıyor? Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak yer alaması için https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ödemelerin kesin olarak hangi tarihte ödeneceği henüz bilinmese de, ödemelerin sınavların tamamlanmasının ardından görevli olanların kayıtlı oldukları banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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