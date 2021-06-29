esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? e-sınav sorgulama ekranı...

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

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