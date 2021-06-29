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esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? e-sınav sorgulama ekranı...

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet sahibi olmak isteyenler sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar sonuçlara MEB üzerinden ulaşabiliecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçlarını T.C. Kimlik numarası ve güvenlik koduyla kolaylıkla öğrenilebiliyor. Konuyla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? e-sınav sorgulama ekranı...

esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları için sorgulamalar hızlandı. Ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar detayları öğrenmek istiyor. Yıl içinde yapılan sınavlar sonrasında adaylar sonuçlarını MEB üzerinden öğrenebiliyor. e-sınav sistemine T.C Kimlik numarayla giriş yapanlar sonuçlarını öğrenebiliyor. İşte, Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? e-sınav sorgulama ekranı...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2021 MEB E SINAV SONUÇ SORGULAMA SAYFASI...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama ekranından ehliyet sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. esinav.meb.gov.tr adresine girdikten sonra, sonuçlar açıklandığında ilgili ekrana TC Kimlik numaranızı yazarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;

Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

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