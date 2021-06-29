esinav.ataaof.edu.tr: ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen bütünleme sınavı 28 Haziran'da başladı. Mezun olma hayali ile sınava katılan öğrenciler, online sınav hakkında detayları araştırıyor. Sınav programı ve online sınav sistemi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, esinav.ataaof.edu.tr ile ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Herhangi bir nedenden dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasının ardından bütünleme sınavını bekliyordu. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim ile bahar dönemi bütünleme sınavının detayları belli oldu. Peki, esinav.ataaof.edu.tr ile ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?
2020-2021 ATA AÖF bütünleme sınavı 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınav pandemi nedeniyle online olarak yapılacak.
BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN...
ATA AÖF ONLINE SINAV NASIL GİRİLİR?
ATA AÖF bütünleme sınavı online sınav sistemi 28 Haziran - 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Öğrenciler, https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak bütünleme sınavına katılabilecekler.
Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Online bütünleme sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.
Sınav dönemi boyunca deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.
LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonını arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 22.00'den sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.
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- esinav.ataaof.edu.tr: ATA AÖF bütünleme sınavı giriş nasıl yapılır? 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
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