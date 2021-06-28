YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinin sona ermesinin ardında tercih dönemi başlayacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler açılış tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.