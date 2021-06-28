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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavının sona ermesinin ardından adaylar üniversite açılış tarihlerini gündemine aldı. Pandemi döneminde uzaktan eğitime devam eden üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinin sona ermesinin ardında tercih dönemi başlayacak. Üniversite hayali kuran öğrenciler açılış tarihi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi de araştırma konusu oldu. Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar gibi 2 Temmuz'da kapanacak. 3 Temmuz-13 Eylül arası üniversiteler için yaz tatili olacak.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben Ağustos ayı içinde tamamlanacak.

Öğrencilerin yurt başvuruları ve kayıtları da Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.

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