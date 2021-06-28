YKS TYT AYT YDT soruları ve cevapları görüntüleme: 2021 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üç oturum şeklinde gerçekleştirilen 2021 YKS sona erdi. Üniversite adayları sınav sonuçlarını heyecanla beklerken, bir yandan da sınav soru ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM tarafından YKS oturumları temel soru kitapıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki, 2021 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS TYT AYT YDT soruları ve cevapları görüntüleme ekranı ve sınav hakkında merak edilenler...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumartesi günü yapılan ilk oturum TYT'nin ardından pazar günü AYT ve YDT oturumları gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından 2021 YKS maratonu sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM, YKS sonuçları ile ilgili merak edilen takvimi duyurdu. Peki, YKS TYT AYT YDT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2021 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
26-27 Haziran'da uygulanan YKS'nin soruları ve cevapları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılardan 2021-YKS ilgili oturumların Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarlarına erişebilirsiniz.
2021 YKS TYT Soruları ve Cevap Anahtarı için tıklayın...
2021 YKS AYT Soruları ve Cevap Anahtarları için tıklayın...
2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) için tıklayın...
2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) için tıklayın...
2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) için tıklayın...
2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) için tıklayın...
2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) için tıklayın...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ?
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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