YKS TYT AYT YDT soruları ve cevapları görüntüleme: 2021 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumartesi günü yapılan ilk oturum TYT'nin ardından pazar günü AYT ve YDT oturumları gerçekleştirildi. Bu gelişmelerin ardından 2021 YKS maratonu sona erdi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM, YKS sonuçları ile ilgili merak edilen takvimi duyurdu. Peki, YKS TYT AYT YDT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2021 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

26-27 Haziran'da uygulanan YKS'nin soruları ve cevapları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılardan 2021-YKS ilgili oturumların Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarlarına erişebilirsiniz.

2021 YKS TYT Soruları ve Cevap Anahtarı için tıklayın...

2021 YKS AYT Soruları ve Cevap Anahtarları için tıklayın...

2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (ALMANCA) için tıklayın...

2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA) için tıklayın...

2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA) için tıklayın...

2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE) için tıklayın...

2021 YKS YDT Soruları ve Cevap Anahtarı (RUSÇA) için tıklayın...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.