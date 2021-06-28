YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Temel Yeterlik Testi (TYT), Alan Yeterlik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamaları kitlendi. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS sınavında ter döktü. Sınavın ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Netleri hakkında ön bilgi sahibi olan üniversite adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM takvimine göre, sonuçlar 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN YKS AÇIKLAMASI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Aygün, bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştirilen 2021-YKS'ye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
2021-YKS'nin, cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), pazar öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde, KKTC Lefkoşa dahil 200 sınav merkezinde yapıldığını belirten Aygün, "2021-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı." dedi.
"KOVİD-19 SALGININA KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANDI"
Aygün, 2 milyon 5 yüz 92 bin 579 adayın başvurduğu TYT'nin, 9 bin 148 binada 161 bin 295 salonda 438 bin 332 görevliyle 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu AYT'nin 5 bin 896 binada 108 bin 276 salonda, 293 bin 970 görevliyle 130 bin 522 adayın başvurduğu YDT'nin 821 binada 7 bin 445 salonda 26 bin 269 görevliyle yapıldığını belirtti.
Tüm sınav merkezlerinde Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığını ifade eden Aygün, Kovid-19 durumu olan adayların ayrı salonlarda sınava alındığını kaydetti.
Böylesine büyük bir organizasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesinde katkı veren tüm kurumlara şükranlarını sunan ÖSYM Başkanı Aygün, "200 sınav merkezinde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emek veren tüm sınav koordinatörlerimizi, koordinatörlük çalışanlarımızı ve kurum personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan akademisyenlere, öğretmenlere ve sınav organizasyonuna destek veren tüm kamu personeline ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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