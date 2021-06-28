YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran tarihleri arasında YKS sınavında ter döktü. Sınavın ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Netleri hakkında ön bilgi sahibi olan üniversite adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM takvimine göre, sonuçlar 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. İşte, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.