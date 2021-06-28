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Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...

LGS ve YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstediği liseyi kazanabilmek için ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla alakalı son dakika açıklaması geldi. İşte, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS VE YKS sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İyi bir liseyi kazanmak için sınavda ter döken yüzbinlerce 8. sınıf öğrencisi, LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB sonuçların açıklanacağı tarihi son dakika olarak duyurdu. Veliler ve öğrenciler konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak. YKS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. YKS sınav sonuçlarının ardından adayları tercih maratonu başlayacak. Üniversite adayları ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre puanları ve yüzdelik dilimlerine göre üniversite tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapabilecekler.

SINAVI GERÇERSİZ KILACAK DURUMLARA DİKKAT

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

LGS'DE KAÇ SORU SORULDU?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruluyor ve 75 dakika yanıtlama süresi veriliyor. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruluyor ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oluyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

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