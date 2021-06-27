YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylara sınav sonrası dönem için süreci yakından takip ediyor. Milyonlarca öğrenci aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.