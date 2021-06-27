YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı olarak adlandırılan YKS sınavında milyonlarca öğrenci hayalini gerçekleştirmek istiyor. 26-27 Haziran tarihleri arasında yapılacak sınav sonrasında gözler sonuçlara çevrilecek. Adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylara sınav sonrası dönem için süreci yakından takip ediyor. Milyonlarca öğrenci aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.
YKS'DE 300 PUAN ÜSTÜ YAPMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?
TYT 14,75 net iken, AYT en az 52,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 18 net iken, AYT en az 50,75 net üstünde olmalıdır.
TYT 22,75 net iken, AYT en az 49 net üstünde olmalıdır.
TYT 27,5 net iken, AYT en az 47,25 net üstünde olmalıdır.
TYT 36,5 net iken, AYT en az 45,5 net üstünde olmalıdır.
YKS'DE 250 PUAN ÜSTÜ YAPMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?
TYT 16 net iken, AYT en az 41 net üstünde olmalıdır.
TYT 20 net iken, AYT en az 39,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 25 net iken, AYT en az 39 net üstünde olmalıdır.
TYT 30 net iken, AYT en az 35,5 net üstünde olmalıdır.
TYT 40 net iken, AYT en az 31 net üstünde olmalıdır.
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