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YKS maratonu devam ediyor! Sırada AYT ve YDT var!

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu dün yapılmıştı. Bugün de ikinci ve üçüncü oturumlar yapılacak. ayrıntıları A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

EĞİTİM A Haber
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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YKS maratonu devam ediyor! Sırada AYT ve YDT var!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu devam ediyor. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde öğrenciler zamanla da yarıştı. 120 soruyu 135 dakikada çözebilmek için ter döken adaylar Türkçe ve matematikte süre yetmediğini söyledi.

Bugün de ikinci ve üçüncü oturumlar yapılacak.

Alan Yeterlilik 10.15'te, Yabancı Dil Testi 15.45'te başlayacak. Alan Yeterlilik 180, Yabancı Dil Testi 120 dakika sürecek.

Nüfus Müdürlükleri YKS için 07.00-15.30 arasında açık olacak. Adaylar ve refakatçileri pazar kısıtlamasından muaf olacak.

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