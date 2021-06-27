YKS maratonu devam ediyor! Sırada AYT ve YDT var!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu devam ediyor. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde öğrenciler zamanla da yarıştı. 120 soruyu 135 dakikada çözebilmek için ter döken adaylar Türkçe ve matematikte süre yetmediğini söyledi.