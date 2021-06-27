YKS kitapçığı imzalamadım! YKS kitapçığa imza atmayı unutursam ne olur?

YKS kitapçığa imza atmayı unutursam ne olur? Milyonlarca öğrenci YKS sınavının ardından kitapçık sorgulamalarını hızlandırdı. Diğer yandan sınav içinde kitapçığın üzerinde bulunan imza bölümünü imzalamayı unutan adaylar ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Konuyla ilgili ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, YKS kitapçığa imza atmayı unutursam ne olur?