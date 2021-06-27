2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
2021 YDT kaç kişi girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS'nin ikinci gün oturumlarından AYT, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 180 dakika verilecek. YDT ise öğleden sonra yapılacak ve 15.45'te başlayacak. ÖSYM'nin aktardığına göre, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 kişi; YDT'ye ise 130 bin 522 öğrenci girecek. İşte, 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü yapıldı ve öğrenciler 135 dakika boyunca zorlu sorular karşısında ter döktü. YKS'nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün 15.45'te olacak ve 120 dakika süre verilecek. İşte, 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?
YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
SINAVDA HANGİ DERSLERDEN SORULAR YÖNELTİLECEK?
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
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