YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 YKS sınavı bu hafta sonu iki güne yayılmış şekilde gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavlara gidecek öğrenciler ve refakatçileri, YKS sınavının uygulanacağı günler otobüs, metro, metrobüs, İETT'nin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. İşte, YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek milyonlarca aday için birçok kolaylık da sağlanıyor. Pek çok ilde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz oldu. İşte, YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
İSTANBUL'DA OTOBÜS METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
Bu sene 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu YKS sınavı hafta sonunda 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak adaylara bazı illerden toplu taşımanın ücretsiz olduğu haberleri gelmeye başladı. Ancak İBB'den henüz böyle bir duyuru gelmedi.
İlerleyen saatler içerisinde yapılacak bir açıklama doğrultusunda toplu ulaşımın ücretsiz olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulama bu yöndeydi.
YKS sınavı 26 ve 27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'de; 27 Haziran Pazar günü ise YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'de ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45 yapılacak.
YKS'YE AKBİLLE GİRİLİR Mİ?
YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre adaylar ve görevliler sınava girerken yanlarında alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.
YKS OTURUMLARI SAAT KAÇTA?
*Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran Cumartesi saat 10.15'de
*Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 27 Haziran Pazar saat 10.15'de
*Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45 yapılacak.
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- YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?
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