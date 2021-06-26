YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavlarda başarılı olmak için ter dökecek milyonlarca aday için birçok kolaylık da sağlanıyor. Pek çok ilde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz oldu. İşte, YKS'ye girecek olan adaylara otobüs, metro, metrobüs, İETT bedava mı? 26 Haziran Cumartesi toplu taşıma ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA OTOBÜS METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuruda bulunduğu YKS sınavı hafta sonunda 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS'ye katılacak adaylara bazı illerden toplu taşımanın ücretsiz olduğu haberleri gelmeye başladı. Ancak İBB'den henüz böyle bir duyuru gelmedi.