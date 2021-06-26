LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Lise tercih tarihleri belli oldu mu 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrası merakla beklenen açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuç tarihini duyurdu. İşte, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Lise tercih tarihleri belli oldu mu 2021?

LGS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.