YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı
YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? YKS 26-27 Haziran tarihlerinde, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekiyor. Bu kapsamda gözler sınav giriş belgelerinin nasıl olacağına çevrildi. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte haberin detayları...
YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavında TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgelerini alarak sınav saatini beklemeye başladı. Sınav giriş belgelerini çıktı alacak öğrenciler, belgelerin renkli olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte cevaplar...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
2021 YKS sınavına saatler kalırken, öğrencielr sınav giriş belgelerini alarak beklemeye başladı. Hemen şunu belirtelim ki, YKS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2021 YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
2021 YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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