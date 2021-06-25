YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı

YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavında TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgelerini alarak sınav saatini beklemeye başladı. Sınav giriş belgelerini çıktı alacak öğrenciler, belgelerin renkli olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? Zorunluluk var mı? 2021 YKS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İşte cevaplar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

2021 YKS sınavına saatler kalırken, öğrencielr sınav giriş belgelerini alarak beklemeye başladı. Hemen şunu belirtelim ki, YKS sınav giriş belgesinde renkli olma zorunluluğu bulunmuyor. Sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da alabilirsiniz. Ancak, siyah-beyaz alınacak sınav giriş belgelerinde, adayın fotoğrafının net görünür şekilde olması gerekiyor.