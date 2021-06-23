NUN yaz kamplarında yerinizi alın!

Ayrıca 3, 4, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta sonu programları ile de ilkokul ve ortaokul öğrencileri İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret ederek her birinin hikayesini dinleyecekler.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye; "Sömestr döneminde gerçekleştirdiğimiz NUN Dijital Kış Okuluna farklı okullardan 527 öğrenci katıldı, 21 başarılı akademisyenle buluştu ve her bir öğrenci programı memnuniyetle tamamladı. Bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına Dijital Yaz Okulu için çalışmaya başladık. Oluşturduğumuz dijital yaz okulu programı ile öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olmayı, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Sanat, genetik, liderlik, gastronomi, sürdürülebilir yaşam, siyaset bilimi gibi akla gelebilecek her branşı programa dahil etmeye çalıştık. Böylece öğrenciler program boyunca ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alabilecekler.