Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Bu süre içerisinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru alınacak. Heyecanla beklenen geç başvuru süreci başladı. Peki, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav ücreti nereye yatırılacak? İşte cevaplar...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 Lisans KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

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