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Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

? 2021 KPSS'ye başvuru yapamayan adaylar için son fırsat olan geç başvular başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen başvuru sürecine dair merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans ne kadar? Sınav ücreti nereye yatırılacak? İşte 2021 KPSS ile ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?

? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Bu süre içerisinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru alınacak. Heyecanla beklenen geç başvuru süreci başladı. Peki, geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans ne kadar? Sınav ücreti nereye yatırılacak? İşte cevaplar...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 Lisans KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

KPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135,00TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,50 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135,00 TL

Nereye yatırılacak?

ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

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