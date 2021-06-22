KPSS ödemesi hangi bankaya yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için takvim belirlendi. Başvuruların tamamlanmasının ardından belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayanlar için geç başvuru alnıyor. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı uygulanırken, sınav ücretinin nereye yatırılacağı konusunda da araştırmalar başladı. Peki, KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 Lisans KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

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