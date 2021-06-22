KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS sınavı için başvurularını gerçekleştirdi. Belirtilen tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru süreci başladı. Geç başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor. Peki, KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
KPSS ödemesi hangi bankaya yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için takvim belirlendi. Başvuruların tamamlanmasının ardından belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayanlar için geç başvuru alnıyor. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı uygulanırken, sınav ücretinin nereye yatırılacağı konusunda da araştırmalar başladı. Peki, KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2021 Lisans KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
KPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor. Buna göre, geç başvuru sınav ücretleri şu şekilde:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135,00TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,50 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135,00 TL
NEREYE YATIRILACAK?
ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Nakdi ücret desteği bitti mi, uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar
- Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?
- Resmi açıklama: 1 Temmuz'da eğlence mekanları açılacak mı? Yeni normalleşme ile eğlence mekanları ne zaman açılacak?
- Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Haziran AFAD son depremler
- Son dakika: Aşı yaşı kaça düştü? 18, 20, 25 yaş üstü ne zaman aşı olacak? MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
- Müzik yasağı genelgesi son dakika: Gece 12'den sonra müzik sınırlaması var mı? Mekanlarda canlı müzik yasak mı?
- Google sürekli olarak duruyor hatası son dakika! Android çöktü mü? Android uygulamalar ve Google neden açılmıyor?
- BİM 22 Haziran 2021 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Güncel liste...
- Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?