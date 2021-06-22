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KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? Kamuya personel olarak atanmak isteyen vatandaşlar, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS sınavı için başvurularını gerçekleştirdi. Belirtilen tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru süreci başladı. Geç başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor. Peki, KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

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Giriş Tarihi: 22.06.2021
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KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS ödemesi hangi bankaya yatırılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için takvim belirlendi. Başvuruların tamamlanmasının ardından belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayanlar için geç başvuru alnıyor. Geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı uygulanırken, sınav ücretinin nereye yatırılacağı konusunda da araştırmalar başladı. Peki, KPSS ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılacak? 2021 KPSS geç başvuru sınav ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 Lisans KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

KPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS geç başvuru gününde sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanıyor. Buna göre, geç başvuru sınav ücretleri şu şekilde:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 135,00TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 97,50 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 135,00 TL

NEREYE YATIRILACAK?

ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021

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