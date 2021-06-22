ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu için kısa bir süre kaldı. Yaz okulu için başvuruların Temmuz ayında başlayacağı açıklanmıştı. Öğrenciler sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağı yönündeki sorgulamaları sürüyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sınav tarihleri...

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.