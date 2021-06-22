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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sınav tarihleri...

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Anadolu Üniversitesi salgın şartlarına göre akademik takvim ve sınavların uygulanış biçiminde düzenlemeler yapıyor. Açık Öğretim Fakültesi tarafından öğrencilerin beklediği açıklama geldi. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sınav tarihleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sınav tarihleri...

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu için kısa bir süre kaldı. Yaz okulu için başvuruların Temmuz ayında başlayacağı açıklanmıştı. Öğrenciler sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağı yönündeki sorgulamaları sürüyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu nasıl, online mı olacak? Sınav tarihleri...

YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

AÖF Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre; 28 Haziran - 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos'ta organize edilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.

AÖF'TEN SINAV İTİRAZLARI AÇIKLAMASI

Anadolu Üniversitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "5-6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen sınavlara ilişkin sınava ve sınav sorularına itirazlar 10 Haziran Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir." ifadelerini kullandı. Açıklamada itirazlar tamamlandıktan sonrası sonuçların açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçların 11 Haziran Cuma günü belli oldu.

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