Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu için gerekli açıklamalar yapıldı. Gönüllülük esasına dayanarak öğrenci ve öğretmenler tarafından başvurular kabul edilecek. Başvuru yapacaklar MEB tarafından açıklanan detaylar sorgulanıyor. İşte, Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan detaylar gündemin ilk sırasına yerleşti. Fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere farklı alanlara yoğunlaşılacak telafi eğitimiyle, öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitime adapte olması da amaçlanıyor. İşte, Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
TELAFİDE BEN DE VARIM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.
Yazıda, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek program kapsamındaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin planlanarak https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yer aldığı belirtildi.
"Telafide Ben de Varım" programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.
"Telafide Ben de Varım" Programı il koordinasyon kurulu; il millî eğitim müdürü başkanlığında, il program koordinatörü olan il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe millî eğitim müdürleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.
TELAFİDE BEN DE VARIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri, izin belgeleri ile eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabilecek.
Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.
Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.
"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek. Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gereken önlemler alınacak.
Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?
- 2021 Kırkpınar güreşleri ne zaman? Bu yıl Kırkpınar güreşleri hangi tarihte yapılacak?
- 18, 20, 25, 30 yaş altı ne zaman aşı olacak? Aşı sırası hangi yaş grubuna geldi? Açıklama geldi...
- Yasaklar ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları kalkacak mı? Kabine Toplantısı...
- Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...
- Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...
- Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...
- Bankalar alev aldı! Faizler lav gibi yandı! 50.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi ne kadar kazanç sağlar?
- Baş Belası dizisinin oyuncuları kimler? Baş Belası dizisinin konusu ve karakterleri nedir? İşte merak edilenler...
- Türkiye İsviçre maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, yarın mı? Flaş maske ve pazar kararı...
- İsviçre Türkiye maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu son milli maç hangi gün? Türkiye gruptan nasıl çıkar?