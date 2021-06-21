Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan detaylar gündemin ilk sırasına yerleşti. Fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere farklı alanlara yoğunlaşılacak telafi eğitimiyle, öğrencilerin yeniden yüz yüze eğitime adapte olması da amaçlanıyor. İşte, Telafide bende varım ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Telafi eğitimi ücretli öğretmen başvurusu ne zaman, hangi gün başlıyor?

TELAFİDE BEN DE VARIM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak "Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.