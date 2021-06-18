18 Haziran 2021, Cuma
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Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün 'dan erişime açıyor. Peki karneler ne zaman açıklancak? MEB karne sorgulama ekranı ve dijital karnelere erişim saat kaçta açılacak? İşte 18 milyon öğrencinin beklediği büyük güne dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin karne ve başarı belgelerini 18 Haziran'da (bugün) e-Okul üzerinden erişime açtı.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Karnelerin verilmesinin ardından da telafi eğitimi süreci başlayacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz - 31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

TALEP EDENLERE BASILI KARNE

Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, bugünden itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

E-OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

E - OKUL İLE KARNE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öğrencinin sistemde bulunan karnesine erişmek için e-Okul uygulamasına giriş yapmak gerekiyor.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden e-Okul'a giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekli.

Bu bölümde öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz.

Öğrenciler için büyük gün! MEB'den beklenen açıklama! Karneler ne zaman açıklanacak?

Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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