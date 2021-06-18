e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi: 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Karne notları, takdir ve teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? 18 milyon öğrencinin dijital karneleri bugün erişime açılacak. Milyonlarca öğrenci ve velileri dönem sonu karneleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle dijital olarak görüntülenecek karneler isteğe bağlı olarak yüz yüze de alınabilecek. Peki, 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi ekranı...
e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı online olarak gerçekleştirildi. Bugün sona erecek eğitim dönemi ile birlikte gözler dönem sonu karnelerine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler bugünden itibaren e-Okul sistemi üzerinden dijital karnelerini görüntüleyecekler. İsteğe bağlı olarak basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması ise 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından alınabilecek. Peki, 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi ekranı...
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR NASIL ALINIR?
2020-2021 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 18 Haziran'da yani bugünden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, e-Okul sisteminde yer alacak "e-Karne" sekmesinden karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşabilecekler. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
KARNELER NASIL DAĞITILACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda gerçekleştirilecek. Dijital ortamda dağıtımı yapılan belgelerin basılı hali ve mezunlara yönelik düzenlenen diplomalar için ilgili okul müdürlüğüne başvurulacak.
Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemlerinin tamamlanabilmesi için en az bir dönem puanına sahip olmaları gerektiğinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınav, proje ödevi, performans çalışması ve benzeri ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair e-Okul/e-Mesem sisteminde herhangi bir veri girişi yapılmamış öğrenciler için okul yöneticilerince ilgili öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına girmeleri gerektiği yönünde öğrenci velilerine ivedilikle gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
Bu kapsamdaki öğrencilerin birinci ve/veya ikinci dönem derslerine ait gerekli veri girişleri yapılmadığı takdirde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu itibarıyla kayıtlı oldukları kurum türlerine ait Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış haftalık ders çizelgelerinde tanımlı ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal dersleri dikkate alınmak suretiyle üzerlerinde tanımlı olan tüm derslerden sorumlu olacak şekilde bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.
2020-2021 ders yılı sonu işlemleri, ikinci dönem ile sorumluluk sınavlarına ilişkin tereddüt edilen hususlara, "http://ogm.meb.gov.tr" adresindeki "Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılabilecek.
SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.
BU YIL LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?
MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.
LİSELERDE KARNELER NASIL VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerinin dağıtımı dijital ortamda yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla, lise öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi.
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllülük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.
Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.
HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU
Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerden birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden yıl sonu puanlarına göre 50'nin altında puan alarak başarısız olanların sorumlu olarak 9. sınıfa geçişleri sağlanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı hazırlık sınıfında öğrenim görüp birinci yabancı dil dersi ve/veya Türkçe dersinden sonraki yıllarda da sorumluluğu devam eden öğrencilerin yeterlilik sınavlarının, yönetmelikte belirtilen sorumluluk sınavları sayısınca ve bu sınavlarla aynı tarihlerde uygulanacak ve sorumluluk sınavlarının başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerin, bu derslerin ilgili tüm konu ve kazanımlarından, 2019-2020 eğitim ile öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin ise aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulacak.
12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra durumları halen "Mezun Edilmemiş" olarak görünecek öğrenciler ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşacak 12. sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçlarının sisteme girilmesi neticesinde mezun olabilecek duruma gelecek öğrencilerin, diploma/mezuniyet işlemlerinin ilgili okul yönetimlerince gerekli bilgi kontrol işlemleri yapıldıktan sonra "e-Okul Kurum İşlemleri/Diploma İşlemleri/Beklemeli ve Mezun Edilmemiş Öğrenci Mezuniyeti" ekranı üzerinden yapılacak.
12. SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN MEZUN OLANLARIN DİPLOMA DURUMU
12. sınıf öğrencilerinden mezun olanlara, uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak, doğrudan veya yıl sonu başarı puanına göre, mezun duruma gelemeyenlere ise sorumlu oldukları derslerden yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı sağlamaları ve sorumluluklarının kaldırılmış olması kaydıyla diplomaları düzenlenecek.
2 Temmuz 2021 tarihi esas alınmak suretiyle okul birinciliği başta olmak üzere yıl sonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemler süresi içinde tamamlanıp e-Okul sistemine işlenecek ve mağduriyete yol açılmayacak.
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN STAJLARINI EKSİK YAPANLARIN DURUMU
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu teknik, Anadolu meslek programlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinden 40 iş günü staj yapması gerektiği halde stajlarını eksik yapan veya hiç yapamayanlar muaf sayılarak gerçekleştirilecek ilk sorumluluk sınavları döneminde staj bitirme sınavına alınacak.
Mesleki eğitim merkezi programında öğrenim görenler de dahil olmak üzere işletmelerde beceri eğitimi uzaktan eğitim derslerinin sona ereceği 2 Temmuz itibarıyla tamamlanacak, beceri sınavı da sorumluluk sınavları döneminde yapılacak.
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- e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi: 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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