e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi: 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır?

e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı online olarak gerçekleştirildi. Bugün sona erecek eğitim dönemi ile birlikte gözler dönem sonu karnelerine çevrildi. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler bugünden itibaren e-Okul sistemi üzerinden dijital karnelerini görüntüleyecekler. İsteğe bağlı olarak basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması ise 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından alınabilecek. Peki, 2020-2021 karne notları, takdir teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte e-okul.meb.gov.tr VBS öğrenci girişi ekranı...

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE KARNE, TAKDİR-TEŞEKKÜR NASIL ALINIR?

2020-2021 dönem sonu karne, takdir ve teşekkür belgeleri 18 Haziran'da yani bugünden itibaren erişime açılacak. Öğrenciler, e-Okul sisteminde yer alacak "e-Karne" sekmesinden karne, takdir ve teşekkür belgelerine ulaşabilecekler. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.