ÖSYM sınav görevlilerinin eğitimi için animasyon filmler yayınladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, özellikle Kovid-19 salgını döneminde "sınav süreçlerinde yenilikçi olmak" ilkesini benimsediklerini ve süreçlerin dijital ortamlarda yürütülebilmesine dönük çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, sınav başvurularını dijital ortama taşıdıklarını hatırlatan Aygün, bir diğer çalışmalarının ise sınav görevlilerinin eğitimlerine yönelik olduğunu belirtti.

Sınavlarda, ÖSYM temsilcisi, bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, engelli salonu görevlisi, salon başkanı, gözetmen, bina cihaz görevlisi, yedek görevli, bina güvenlik görevlisi, hizmetlilerin görev aldığını dile getiren Aygün şunları kaydetti:

"Kurumumuzun gerçekleştirdiği sınavlarda görev alacak sınav görevlilerimiz için eğitim animasyon filmleri hazırladık. Animasyon filmlerde her sınav görevlimizin yapacağı iş ve işlemlere detaylı olarak yer verdik. Sınav görevlilerimiz, eğitim animasyon filmlerine 'gis.osym.gov.tr' adresinden veya ÖSYM GİS mobil uygulamamızdan erişim sağlayabilecek."