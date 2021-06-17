17 Haziran 2021, Perşembe
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Milli Eğitim Bakanlığından flaş açıklama! 21 Haziran'dan itibaren başlıyor! Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenecek

tarafından yapılan açıklamasında karnelerin 18 Haziran'da verilmesinin ardından 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirileceği duyuruldu. 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Milli Eğitim Bakanlığından flaş açıklama! 21 Haziran'dan itibaren başlıyor! Öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlenecek

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 21 Haziran-2 Temmuz arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına ilişkin yazı illere gönderildi.

Buna göre, bu tarihler arasında okulların kendi imkanları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkanlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINA GÖRE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Bu etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.

Liselerdeki eğitim-öğretimde sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler öncelikli olacak.

REHBERLİK FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLECEK

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.

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