Milli Eğitim Bakanlığı son dakika yüz yüze eğitim | Tarih belli oldu! İşte öğrencilerin merakla beklediği haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin SABAH'a yaptığı açıklamada, "Tüm hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaptığı çok özel değerlendirmeler ve yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili MEB'in planları...