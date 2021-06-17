17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...

Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...

Karneler yarın saat kaçta verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların kapanmasına sayılı saatler kala öğrenci ve veliler karnelerin nasıl dağıtılacağını merak ediyor. Öğrenciler karnelerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini dijital olarak görüntüleyebilecek. tarafından karne ve dönem sonu not ortalaması öğrenciler ile paylaşılabilecek. İşte, karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL
Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...

Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacak. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler karnelerin nasıl dağıtılacağını merak ediyor. Dijital karneler, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. e Okul sayfasında dijital olarak erişime açılacak karne notlarını veliler ve öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebilecek. İşte, karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

Not Görüntüleme Ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

Diploma puanı da görüntülenebiliyor

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul'a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA