Karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci yarın karnelerini alacak. Hal böyle olunca veliler ve öğrenciler karnelerin nasıl dağıtılacağını merak ediyor. Dijital karneler, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. e Okul sayfasında dijital olarak erişime açılacak karne notlarını veliler ve öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebilecek. İşte, karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? e-Okul karne görüntüleme ekranı...

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.