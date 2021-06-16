KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM internet sitesi üzerinden dün 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar KPSS geç başvuru tarihinde başvuru yapabilecek. KPSS kılavuzu ve başvurularla ilgili detayları ahaber.com.tr olarak haberimizde derledik. İşte, KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NEDİR?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos'ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı! Başvurular 14 Haziran tarihinde yani dün sona erdi.

KPSS başvurusunu tamamlayamamış adaylar 22.06.2021 - 23.06.2021 tarihleri arasında KPSS geç başvuru gününden faydalanabilecek.