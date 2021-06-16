KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM internet siteleri üzerinden başvurular dün itibariyle sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar başvuru tarihini merak ediyor. Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayamayan adaylar ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde başvuru yapabilecek. İşte, KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM internet sitesi üzerinden dün 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayamamış olan adaylar KPSS geç başvuru tarihinde başvuru yapabilecek. KPSS kılavuzu ve başvurularla ilgili detayları ahaber.com.tr olarak haberimizde derledik. İşte, KPSS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ek başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NEDİR?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos'ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı! Başvurular 14 Haziran tarihinde yani dün sona erdi.
KPSS başvurusunu tamamlayamamış adaylar 22.06.2021 - 23.06.2021 tarihleri arasında KPSS geç başvuru gününden faydalanabilecek.
2021 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 90 TL
Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi) Başvuru ücreti: Her bir oturum için 65 TL
KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KPSS 2021 başvuru kılavuzunda açıklanacak olan bir diğer önemli bilgi de başvuru işlemleri olacak. Ancak her yıl KPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle açıklanmıştı;
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.
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