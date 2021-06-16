Bu hafta karne verilecek mi? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği karne dönem geldi çattı. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına geldiğimiz şu günlerde, gözler karnelerin verileceği tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilen tüm detayları yazımızda ele ladık. Peki, bu hafta karne verilecek mi? 2020-2021 karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi alınacak? İşte ayrıntılar...

BU HAFTA KARNE VERİLECEK Mİ?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul üzerinden online alınacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.