Karneler ne zaman verilecek? Karneler okuldan mı, online mı verilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci bu dönem de karnelerini online mı olacak merak konusuydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. İşte, Karneler ne zaman verilecek? Karneler okuldan mı, online mı verilecek? Soru yağmuru...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bugün yapılan açıklamalar sonrası karnelerin 18 Haziran'da, telafi eğitimin ise 2 Temmuz'a kadar devam edeceği açıklandı.