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Yeni iddia... Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?

? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında normalleşme takvimi başlamıştı. Son dakika açıklamasına göre üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 13 Eylül tarihinde başlayacak. Diğer yandan Sağlık Bakanı , üniversite öğrencilerinin 13 Haziran'dan önce aşılacağını duyurdu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?

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Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Yeni iddia... Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?

? ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi pandemi döneminde kapalı olan kampüslerin yeniden ne zaman açılacağını merak ediyordu. Kabine toplantısı sonrasında Başkan , üniversitelerin 13 Haziran tarihinde açılacağını duyurmuştu. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül 2021 tarihi itibarı ile başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte 'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

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