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MEB takvimi: Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? Resmi açıklama geldi

? sorusu, haftanın en çok aranılanları arasında yer alıyor. Okullarda karne almaya hazırlanan öğrenciler, dönem sonu karnelerinin ne zaman ve nasıl alınacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? İşte dönem sonu karnesi ile ilgili son gelişmeler...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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MEB takvimi: Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? Resmi açıklama geldi

? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri için tarih verildi. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, dönem sonu karnelerinin hangi tarihte alınacağını araştırmaya başladı. Öte yandan karnelerin online mı ya da yüz yüze mi verileceği konusunda detaylar belli oldu. Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? İşte cevaplar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna gelindi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul üzerinden online alınacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

MEB'in takvimine göre, telafi eğitimi 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

2'NCİ SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek.

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.

Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.

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