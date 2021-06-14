MEB takvimi: Karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? Resmi açıklama geldi

Karneler ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri için tarih verildi. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, dönem sonu karnelerinin hangi tarihte alınacağını araştırmaya başladı. Öte yandan karnelerin online mı ya da yüz yüze mi verileceği konusunda detaylar belli oldu. Peki, karneler ne zaman verilecek? Karneler yüz yüze mi, online mı alınacak? İşte cevaplar...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna gelindi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul üzerinden online alınacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.