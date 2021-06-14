Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavları...
AÖF az okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. Sınav sonuçlarına göre mezun olamayan öğrenciler ile kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, yaz okulu kayıtları ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...
AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Geçtiğimiz gün sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. Yaz okuluna kayıt yaptırarak başarısız olduğu dersleri vermeyi hedefleyen öğrenciler, kayıt ve sınav takvimini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre, 2021 yaz okulu kayıtları 01-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yaz okulu dersleri 5 Temmuz - 20 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaz okulu sınavlarına hazırlıklar başlayacak. 2021 AÖF yaz okulu sınavları 23-27 Ağustos'ta yapılacak. Sınavın online yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.
ONLINE SINAV NASIL YAPILIYOR?
Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.
Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.
Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.
Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.
SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
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- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavları...
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