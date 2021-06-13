KPSS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitecek? KPSS başvuruları bitti mi, sona mı erdi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? 2021 KPSS son başvuru günü hangi tarihte? Sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2021 KPSS kılavuzunda, başvurularla ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte, KPSS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitecek? KPSS başvuruları bitti mi, sona mı erdi?

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR, SON GÜN TARİHİ NEDİR?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos'ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başladı!

Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek.