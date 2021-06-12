12 Haziran 2021, Cumartesi
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AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?

diploma ne zaman verilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. bahar dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler mezuniyet sürecine çevrildi. Bu sınavın sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler, diploma ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?

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Giriş Tarihi: 12.06.2021
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AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?

diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma ve mezuniyet işlemleri oldu. 2020-2021 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?

AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR? MEZUNİYET SORGULAMA...

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 AÖF diplomanları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir."

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