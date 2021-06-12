AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de diploma ve mezuniyet işlemleri oldu. 2020-2021 dönemine ilişkin AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte, AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?

AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR? MEZUNİYET SORGULAMA...

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.