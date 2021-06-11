Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gündeme ilişkin son dakika açıklamaları! Öğrenciler aşılanacak mı?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Bugün Eskişehir'deyiz. 30 civarında masal evimiz var bu da onlardan birisi. Bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde bundan açmayı hedefliyoruz.

İstiyoruz ki çocuklarımızı masalları Anadolu kültürüyle birlikte benimsesin. Anadolu kültürünü masallar vasıtasıyla çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Anadolu masal evlerinde pek çok sanat alanında eğitim veriliyor.