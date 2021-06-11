12 Haziran 2021, Cumartesi
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Haberler Eğitim Haberleri AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...

AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...

AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7 Haziran'da son buldu. Öğrenciler, o tarihten bu yana sınav sonuçları için bekleyiş içerisinde bulunuyordu. tarafından itiraz sürecine yönelik açıklama yapıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarına yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...

AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? nasıl hesaplanır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'nden AÖF sonuçları itiraz süreci ile ilgili açıklama yapıldı. İtirazlar için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Öğrenciler sonuçları hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak. 5 Temmuz'da derslerin başlamasının ardından sınavlar için geri sayıma geçilecek.

yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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