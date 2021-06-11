AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sonuçları itiraz süreci ile ilgili açıklama yapıldı. İtirazlar için 10 Haziran tarihi işaret edilirken sonuçların bu tarihten itibaren açıklanacağı bildirildi. Öğrenciler AÖF sınav sonuçları hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...

AÖF'TEN SON DAKİKA DUYURUSU!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

''Değerli öğrencilerimiz, sınav sonuçlarınız sınavlarla ilgili tüm süreçler tamamlandıktan sonra açıklanacaktır. Sağlıklı günler dileriz.''