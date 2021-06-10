ATA AÖF final sonuçları bugün açıklanır mı? Açıköğretim üniversite sınavları tamamlandı. Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim sistemine kayıtlı olan öğrenciler, bahar dönemi final sınavının sonuçlarını bekliyor. Mezun olma heyecanı yaşayan öğrenciler ile kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bahar dönemi takvimine göre sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da gerçekleştirildi. Sonuçların itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek.