ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?

ATA AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da boş geç seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. "Önceki" ve "Sonraki" butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz. Her bir öğrencinin karşına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.