10 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?

ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?

kaç oldu? 24 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bahar dönemi final sınavının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte dönem sonu puanlarını görüntüleyen öğrenciler, ders geçme notunun kaç olduğunu araştırıyor. Peki, ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 anlamları nedir? CC, CB geçer mi? İşte haberin detayları...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
ABONE OL
ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?

anlamları ve ders geçme notu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından final sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler ders geçme notu ile ilgili detayları araştırıyor. 2020 yılında alınan karara göre ATA AÖF ders geçme notunun değiştiği bildirildi. 2020-2021 güz dönemi itibarıyla geçerli olan yeni ders geçme notunun detayları merak ediliyor. Peki, kaç? 2021 nedir? CC, CB geçer mi? İşte cevaplar...

ATA AÖF GEÇME NOTU

Harf Notu Ağırlık Katsayısı

AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
G Geçer
Z Devamsız

AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları nasıl öğrenilir? AÇIKLANDI! ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir."

ATA AÖF SINAVLARI HAKKINDA

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır.

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da boş geç seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. "Önceki" ve "Sonraki" butonlarını kullanarak sorular arasında geçiş yapabilirsiniz. Her bir öğrencinin karşına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/ internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Online Final sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Sınava başlamadan önce tarayıcınızın güncel olduğundan emin olunuz. Sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda "Ctrl+F5" tuş kombinasyonunu kullanarak sayfanızı yenileyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA