DGS geç başvuru günü ne zaman? 2021 DGS geç başvuru başladı mı? Kaç gün sürecek? ÖSYM takvimi!
DGS geç başvuru günü ne zaman? Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin hazırlıklarını sürdürdüğü DGS için başvurular 31 Mayıs'ta sona ermişti. Başvuru tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru alınacak. ÖSYM tarafından geç başvuru takvimi açıklandı. Peki, DGS geç başvuru günü ne zaman? 2021 DGS geç başvuru başladı mı? Kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...
DGS geç başvuru ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Bu sene uygulanacak DGS için başvurular 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin geç başvuru günü içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, DGS geç başvuru günü ne zaman? 2021 DGS geç başvuru başladı mı? Kaç gün sürecek? İşte cevaplar...
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2021 DGS için geç başvuru 8 Haziran 2021 Salı günü yani bugün alınacak. Başvurular, ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.
DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak uygulanacak. Buna göre, 2021 DGS geç başvuru ücreti 225 TL olacakç.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredikartı/banka kartı ile ödenecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.
2021 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.
2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI
2021 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
ÖN LİSANS BAŞARI PUANI
2021-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.
2021-DGS'ye başvuran adaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır.ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir ("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklımadde).
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca,4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."
2021-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
DGS PUANININ HESAPLANMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2022 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2020-DGS'de bir yükseköğretimprogramına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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