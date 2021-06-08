DGS geç başvuru günü ne zaman? 2021 DGS geç başvuru başladı mı? Kaç gün sürecek? ÖSYM takvimi!

DGS geç başvuru ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Bu sene uygulanacak DGS için başvurular 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler aralığında başvuru yapamayan adaylar geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin geç başvuru günü içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, DGS geç başvuru günü ne zaman? 2021 DGS geç başvuru başladı mı? Kaç gün sürecek? İşte cevaplar...

DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2021 DGS için geç başvuru 8 Haziran 2021 Salı günü yani bugün alınacak. Başvurular, ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

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