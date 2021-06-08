08 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

? Açıköğretim final sınavı 7 Haziran'da sona erdi. Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi final sınavı pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Final sınavının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 08.06.2021
ABONE OL
AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29 Mayıs - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, ? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, diğer sınavlara baktığımızda sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, iki hafta içerisinde final sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Soru ve cevaplar henz yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor. AÖF tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.

Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA