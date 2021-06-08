AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? Final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29 Mayıs - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınavı 29-30-31 Mayıs 2021 - 05-06-07 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, diğer sınavlara baktığımızda sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, iki hafta içerisinde final sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Soru ve cevaplar henz yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor. AÖF tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.