LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira?
MEB sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen LGS tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklerken, salonda görev alanlar ise ücretlerin ne kadar olduğunu ve hangi tarihte verileceğini araştırmaya başladı. Peki, LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira? İşte cevaplar...
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 LGS iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı merkezde 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldı. 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavda binlerce kişi görev aldı. Salon görevlilerinin alacağı ücretler belli oldu. Peki, LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...
2021 MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
SALON BAŞKANI: 237 TL
GÖZETMEN: 198 TL
YEDEK GÖZETMEN: 158 TL
BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL
BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL
BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL
BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL
BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL
BİNA KOMİSYON ÜYESİ: 237 TL
SALON BAŞKANI: 230 TL
CEZAEVİ SALON BAŞKANI: 238 TL
GÖZETMEN: 223 TL
CEZAEVİ GÖZETMEN: 223 TL
YEDEK GÖZETMEN :167 TL
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN: 279 TL
E-SINAV UYGULAMA SORUMLUSU: 209 TL
E SINAV SALON BAŞKAN: 181 TL
E-SINAV SALON GÖZETMENİ: 167 TL
LGS KOMİSYON ÜYESİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Ücretlerin ne zaman verileceği konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.
2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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