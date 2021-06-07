LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 LGS iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı merkezde 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda yapıldı. 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavda binlerce kişi görev aldı. Salon görevlilerinin alacağı ücretler belli oldu. Peki, LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç lira? İşte haberin detayları...

2021 MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

SALON BAŞKANI: 237 TL

GÖZETMEN: 198 TL

YEDEK GÖZETMEN: 158 TL

BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL