Son dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonrasında öğrenciler en çok LGS soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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