07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika haberi... (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (), genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonrasında öğrenciler en çok LGS soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı. İşte LGS soru ve cevapları...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Son dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sınav sonrasında öğrenciler en çok LGS soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

SORU VE CEVAPLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA