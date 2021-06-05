Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması! "Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.