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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması! "Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum"

Milli Eğitim Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Selçuk "Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması! Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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