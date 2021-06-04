MEB'den sınıf tekrarı açıklaması! Bu yıl sınıfta kalma var mı? İlkokul, ortaokul, liselerde sınav geçme nasıl olacak?

"110 İLÇEDEKİ 2,5 MİLYON ÇOCUĞUMUZ ÖNCELİKLİ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu süreçte 2 milyon öğrencinin eğitimden uzak kaldığı söyleniyor. Bu kapsamda tablet dağıtımı yaptınız ama bazı sendikalar dağıtımda başarılı olunamadığını söylüyor. 2 milyon öğrencinin hayatından giden yaklaşık 1,5 yıl için nasıl bir telafi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Birisi 3, birisi 2, birisi 1,5 milyon öğrenci diyor. Bütün bunlar çok afaki rakamlar. Ben diyorum ki 110 ilçedeki 2,5 milyon çocuğumuz öncelikli. Çünkü bu 110 ilçeyi özellikle inceledik. Bunu veriye dayalı olarak söylüyorum. 'Bizce 2 milyon öğrenci eğitime erişemedi.' Peki hiç televizyon bulamadılar mı? Diyelim ki LGS'ye hazırlanıyor. Zaten okulda canlı ders var ya yüz yüze hoca var ya, kendi okuluna da gidebilir başka okula da gidebilir. Ben sınava hazırlanıyorum ve diyelim ki bu 2 milyonun içindeyim. Bu çocuklara okulda DYK açık mı yıl boyu, açık. Bu 17 gün (tam kapanma) hariç açık. Benim için kurs varsa okulda yüz yüze ya da televizyonda öğretmen dersi 3 kere tekrar etmiş oluyorsa nasıl yetişememiş oluyorum. Ya da bu 2 milyon öğrenci kendisine en yakın okuldaki EBA Destek Merkezi'ne ki en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere, mahallelere açtık dörtte üçünü. EBA Destek Merkezi'ne gidebiliyor muyum? Elbette gidebilirsin. Bu konuda 750 bin tablet verirken niye en fazla ihtiyacı olanları belirledik, bunların ortalama kardeş sayısı 3,5 niye buralara 1-2 tane tablet verirken aslında bu tabletin 2 kardeşle de kullanabileceğini ölçtük. Kaç kişinin yararlandığını ölçtük. Çocukların üzerinden muhalefet yapmak bana çok doğru gelmiyor. Bu şu demek '2 milyon çocukla ilgili sorunumuz var.' Ben de diyorum ki bunların hepsinin evine 14 kitap gönderdik ya bunların hepsi televizyon seyredebilir ya, televizyonu olmayan herkese televizyon verdik hatta bazı yerlerde kardeş sayısı 3'ten fazlaysa oraya ikinci televizyonu da verdik. Bütün bunlar sanki yokmuş gibi, 'Bunlar hiç erişemedi, sıfır erişim var.' Bu bana çok rasyonel gelmiyor."

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında eksikliklerini kapatması için ne kadar süre ayırmayı düşündükleri sorulan Selçuk, her kademe için öğretmenlere yardımcı kaynak vereceklerini, bununla bir öğretmenin yıl boyu kritik kazanımları bir alt sınıfın ön şartlarını işleyebilecek bir yol haritasına sahip olacağını, bunun okullara göre uygulanışını ise zümrelerin belirleyeceğini söyledi.