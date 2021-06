MEB'den sınıf tekrarı açıklaması! Bu yıl sınıfta kalma var mı? İlkokul, ortaokul, liselerde sınav geçme nasıl olacak?

"Aşı konusunun yeni eğitim yılına kadar kalması söz konusu bile değil. Önümüzdeki haftadan itibaren bu ayın içinde tamamlanmış olur. Zaten şu ana kadar 813 bin civarındaki öğretmenimizin işlemi hallolmuş oldu. Bundan sonra da geri kalan eğitim çalışanlarımızın -öğretmenler dememek lazım çünkü biz ekip olarak çalışıyoruz okulda- aşılanması devam edecek. Okulların açılmasıyla ilgili tabii ki eylül başında açmayı hedefliyoruz. Her zaman iyi senaryoyla başlayıp kendini yaza ve kışa göre ayarlamak gibi bir bakış açısıyla 'Şöyle olmazsa ne olmazsa ne olur?' hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her şeye hazır oluyoruz, o yüzden de çok çabuk hareket edebiliyoruz. Okulların eylül başında açılmasını istiyoruz. Aşıyla ilgili ortaya çıkan güvenden kaynaklanan ya da yaz aylarındaki havalandırma imkanları ve biraz daha kırsalda olma imkanları vesaire gibi birçok koşulu beraber düşündüğümüzde niyetimiz tabii ki açmak, her zaman açmaktan yana. Riski gördüğümüzde de kapatırız. Toplum, bireyler, kurumlar ne derse desin, bilimsel veriler olduğunda okulu kapatırız. Öğretmenimizin, çocuklarımızın sağlığını riske sokacaksak bunun adı eğitim olmaz, risk olur. 'Niye kapatıyorsunuz' denilse de kapatırız, 'Niye açıyorsunuz' denilse de bilimsel veriler bunu gösteriyorsa açarız."

Normalleşme sürecinin açıklandığı kabine toplantısının ardından okulların açılma kararının aynı gün verilmesinin, öğretmen ve öğrencilerin farklı illerde olabilme ihtimali nedeniyle eleştirildiğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Selçuk, eskiden okulların açılması, kapanması, eğitim takvimi gibi konularda bağımsız karar verdiklerini ancak salgın nedeniyle bütün bakanlıkların verisinin ortak bir havuza getirilerek kabinede tartışıldığını ve bu veriler ışığında karar alındığı belirtti.