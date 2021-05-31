NUN Okulları Eğitimi “Sınıfların Ötesine” taşıdı!
NUN Okulları öğretmenleri, pandemi döneminde Bitlis köy ve ilçe merkezinde yer alan 7 farklı okuldan 150 öğrenciyle, fırsat eşitliği sağlamak ve farkındalık yaratmak adına çevrim içi ders ortamında bir araya geldi.
"Sınıfların Ötesinde" projesi kapsamında, Bitlis'te farklı kademelerden çocukların birlikte eğitim aldığı birleştirilmiş sınıflar başta olmak üzere, köy okulları ve ilçe merkezindeki 7 farklı okuldan öğrencilere temas etmek hedeflendi. Öğrenciler çevrim içi eğitimler aracılığıyla farklı branşlardaki, alanında uzman öğretmenlerle buluşma şansı kazanırken, müzik, drama, görsel sanatlar gibi farklı alanları deneyimledi. Bu vesile ile erken yaşta yetenekleri konusunda yönlendirilmeye ihtiyaç duyulan çocukların da keşfi amaçlanıyor.
Bir ay boyunca devam eden proje kapsamında her hafta farklı bir okula konuk olan NUN okulları öğretmenleri, hazırladıkları farklı ders içerikleri ile meslektaşlarına ilham verirken aynı zamanda çocuklara da yeni bir bakış açısı kazandırdılar.
Bitlis'te Görev Yapan Öğretmen Mihraç Kulu, "Özellikle birleştirilmiş sınıflardaki çocuklarımız uzaktan eğitim sürecini EBATV üzerinden takip etmekte, yüz yüze eğitimlerde de sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Proje kapsamında ulaşılan birleştirilmiş sınıflar ve köy okullarındaki öğrenciler ilk defa çevrim içi eğitim almıştır. Çocuklarımız bu konuda farklı bir tecrübe kazanmıştır. Bunun yanı sıra en büyük kazanımlardan biri de çocuklarımız, alanında uzman öğretmenlerle etkinlikler yapmış, sanat ve müziğe farklı bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Sadece çocuklarımız değil, görevi başındaki öğretmenler de uygulanan farklı etkinliklerden ilham almış hem etkinlik içeriklerini hem de bu etkinliklerin uygulama süreçlerini kendi sınıf seviyelerinde uygulamalı olarak görme imkânı elde etmiştir. Özellikle göreve yeni başlayan köy öğretmenleri için de bu proje ufuk açıcı olmuştur. Köy okulları, özellikle birleştirilmiş sınıflardaki çocuklar ve bu çocuklarımızın öğretmenleri bu proje kapsamında desteklenmiş, eğitim öğretim sürecine hareketlilik katılmıştır. Çocuklarımız kendilerini başka platformlarda ifade etme imkânı bulmuştur. Bir köy okulundaki sınıfta, taşımalı eğitim sistemi ile farklı köy ve mezralardan gelen çocuklar da yer almakta hatta bir sınıfta bazen on farklı köy ve mezradan bir araya gelen çocuklar birlikte eğitim görmektedir. Bu açıdan bakıldığında köy okulları için bu proje kapsamında yapılan etkinliklerin etkisinin uzun vadede olumlu sonuçları olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim öğretim sürecinde dezavantajlı konumdaki bu çocuklarımızın desteklenmesi hepimiz için milli bir görevdir. Projenin yaygınlaşması, içeriğinin farklı atölyelerle zenginleşerek devam etmesi çocuklarımız için büyük bir şans olacaktır. Bu proje kapsamında görev alan NUN Okulları'nın tüm değerli yönetici ve öğretmenlerine şükranlarımı sunarım." dedi.
NUN Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Nesibe Ecevit, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi, en çok köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrencileri etkiledi. Bizler, sanatın iyileştirici gücüne inanan ve iyi insan yetiştirmek üzerine idealleri olan öğretmenleriz. Bu amaç ile sanat öğretmenlerimiz; renklerini, seslerini ve nefeslerini Bitlis'teki çocuk yüreklere ilham olmak üzere taşıdılar. Çocuklar bu atölyelerde müziğin resmini yaparak kulaktan kalbe, kalpten ele uzanan bir deneyim yaşadılar. Müziğin ritmini ise ruhunda hissederek minik alkışları ile eşlik ederken ritim kalıplarını öğrendiler. Yaratıcı Drama ile hayali oyunlarının kahramanı oldular. Öğretmenlerimiz bu projenin manevi huzurunu yüreklerinde hissetti. Projenin gerçekleşmesinde bize Bitlis'ten el uzatan Mihraç Kulu'ya şükranlarımızı sunarız." dedi.
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