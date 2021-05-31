NUN Okulları Eğitimi “Sınıfların Ötesine” taşıdı!

Bitlis'te Görev Yapan Öğretmen Mihraç Kulu, "Özellikle birleştirilmiş sınıflardaki çocuklarımız uzaktan eğitim sürecini EBATV üzerinden takip etmekte, yüz yüze eğitimlerde de sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde eğitimlerini sürdürmektedirler. Proje kapsamında ulaşılan birleştirilmiş sınıflar ve köy okullarındaki öğrenciler ilk defa çevrim içi eğitim almıştır. Çocuklarımız bu konuda farklı bir tecrübe kazanmıştır. Bunun yanı sıra en büyük kazanımlardan biri de çocuklarımız, alanında uzman öğretmenlerle etkinlikler yapmış, sanat ve müziğe farklı bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Sadece çocuklarımız değil, görevi başındaki öğretmenler de uygulanan farklı etkinliklerden ilham almış hem etkinlik içeriklerini hem de bu etkinliklerin uygulama süreçlerini kendi sınıf seviyelerinde uygulamalı olarak görme imkânı elde etmiştir. Özellikle göreve yeni başlayan köy öğretmenleri için de bu proje ufuk açıcı olmuştur. Köy okulları, özellikle birleştirilmiş sınıflardaki çocuklar ve bu çocuklarımızın öğretmenleri bu proje kapsamında desteklenmiş, eğitim öğretim sürecine hareketlilik katılmıştır. Çocuklarımız kendilerini başka platformlarda ifade etme imkânı bulmuştur. Bir köy okulundaki sınıfta, taşımalı eğitim sistemi ile farklı köy ve mezralardan gelen çocuklar da yer almakta hatta bir sınıfta bazen on farklı köy ve mezradan bir araya gelen çocuklar birlikte eğitim görmektedir. Bu açıdan bakıldığında köy okulları için bu proje kapsamında yapılan etkinliklerin etkisinin uzun vadede olumlu sonuçları olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Eğitim öğretim sürecinde dezavantajlı konumdaki bu çocuklarımızın desteklenmesi hepimiz için milli bir görevdir. Projenin yaygınlaşması, içeriğinin farklı atölyelerle zenginleşerek devam etmesi çocuklarımız için büyük bir şans olacaktır. Bu proje kapsamında görev alan NUN Okulları'nın tüm değerli yönetici ve öğretmenlerine şükranlarımı sunarım." dedi.