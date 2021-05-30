Çok önemli kararlar geliyor! Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Bakü seyahati dönüşünde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 kritik mesaj verdi. Okulların açılacağı tarihle ilgili konuşan Bakan Selçuk, "İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakü seyahati dönüşünde soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, telafi eğitimi için ise bu haftayı işaret etti. Hürriyet'in haberine göre, eğitimle ilgili Bakan Selçuk 3 kritik mesaj verdi. İşte merak edilen soru ve cevaplar...
Telafi eğitimi olarak adlandırılan ve pandemi döneminin adeta eğitim dopingi olan programlara ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim, tatillerle ilgili de önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk birçok kritik karar için kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını işaret etti.
SON DAKİKA: MEB OLARAK HAZİRAN'DA YÜZ YÜZE TELAFİ EĞİTİMİ İSTİYORUZ
Soru: Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi konusunda ne düşünüyor?
Bakan Selçuk: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda yani eylül gibi (yüz yüze eğitime) açmayı planlıyoruz.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada okullar ne zaman kapanacak sorusunu da yanıtlamış ve "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" demişti.
Nihai kararın 1 Haziran için belirlenen normalleşme planının da olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YAZ KAMPLARI GELİYOR
"Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı."
DEPREME DAYANIKLI OKULLAR…
Soru: 3 yıllık döneminizde uykularınızı kaçıran bir şey oldu mu?
Evet deprem konusu. Geceleri uykularımı kaçırır. Depreme dayanıklı okullar için büyük bir çalışma içindeyiz. Şu ana kadar 1350 okul yıkıldı. Örneğin İzmir'de depreme dayanıklı olmadığı için 52 okulu yıktık. Biz yıktıktan 1 ay sonra İzmir'de deprem oldu. Düşünün artık.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının dışında MEB resmi sitesinden de yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karneler ve telafi eğitimlerine ilişkin kapsamlı son dakika duyuruları yapıldı.
Bu açıklamada şu ifadelere yer verildi:
1 HAZİRAN'A KADAR DEVAM
Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.
8 ve 12. SINIFLAR
* Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.
* Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.
* 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bakan Selçuk'un açıklamaları sonrasında yüz binlerce öğrenci, veli ve öğretmenin gözü düğümün çözüleceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi kararları ve Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...
- AÖF sınav giriş ekranı: Anadolu Üniversitesi final sınavı ne zaman yapılacak? 2021 AÖF online sınav detayları...