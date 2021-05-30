Çok önemli kararlar geliyor! Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda yani eylül gibi (yüz yüze eğitime) açmayı planlıyoruz.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada okullar ne zaman kapanacak sorusunu da yanıtlamış ve "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" demişti.

Nihai kararın 1 Haziran için belirlenen normalleşme planının da olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YAZ KAMPLARI GELİYOR

"Öğretmenlerimiz çok yoruldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile konuşuyoruz. Tematik kamplarda onları ağırlamak istiyoruz. Yaz kampları halinde. Tabii olanaklarımız dahilinde ve isteğe bağlı."