Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...

Memur olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar, uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar için bazı oturumlarda gerçekleştirilen KPSS'nin bu yılki sınav detayları belli oldu. Bugün itibarıyla KPSS Lisans başvurularının başlaması ile birlikte, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, 2021 KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS oturumları, lisans düzeyi için her yık gerçekleştirilirken, ortaöğretim ve ön lisans oturumları için ise iki yılda bir yapılıyor. Buna göre, geçtiğimiz sene KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavlarının yapılması ile birlikte bu sene bu sınavlara başvuru alınmayacak. Söz konusu sınavlar için başvurular 2022 yılında gerçekleştirilecek.