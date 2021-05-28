Tarih açıklandı mı? KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu...
KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin KPSS Lisans başvuruları bugün başladı. KPSS başvurularının başlamasının ardından gözler ortaöğretim ve ön lisans başvurularına çevrildi. Lise ve 2 yıllık üniversite mezunu adaylar, başvuru tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? İşte merak edilenler...
Memur olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar, uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar için bazı oturumlarda gerçekleştirilen KPSS'nin bu yılki sınav detayları belli oldu. Bugün itibarıyla KPSS Lisans başvurularının başlaması ile birlikte, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Peki, 2021 KPSS ortaöğretim, ön lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS oturumları, lisans düzeyi için her yık gerçekleştirilirken, ortaöğretim ve ön lisans oturumları için ise iki yılda bir yapılıyor. Buna göre, geçtiğimiz sene KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavlarının yapılması ile birlikte bu sene bu sınavlara başvuru alınmayacak. Söz konusu sınavlar için başvurular 2022 yılında gerçekleştirilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI
2021 KPSS Lisans başvuru süreci başladı. 2021 Lisans KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
KPSS SINAV ÜCRETİ 2021 NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 90,00TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 65,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 90,00 TL
KPSS başvuru ücretleri şu bankalara yatırılacak:
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.
2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
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