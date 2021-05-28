Milli Eğitim Bakanlığından son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Merak edilen sorular tek tek yanıt buldu

3. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan5,6,7,8. sınıf öğrencilerinin sınavları ne şekilde yapılacaktır?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz;

- İkinci dönem için sınava girmeyi tercih etmeyen öğrencilerin yıl sonu puanları birinci dönem puanları ile oluşturulacaktır.

- İkinci dönem tüm derslerden veya istedikleri ders/derslerden sınava girebilecek ve puanını yükseltebilecektir.Öğrencinin ikinci dönemde ders puanını yükseltme tercihini kullanması hâlinde ikinci dönemde girdiği sınavlardan yüksek olan puanı değerlendirmeye alınacak ve e-okul sistemine bir sınav puanı işlenecektir.

Bu durumlardan hangisinin tercih edildiğiilgili okul müdürlüğüne 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar yazılı veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4. Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?

Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz tercih etmeleri hâlinde ikinci dönem istedikleri tüm ders/derslerden sınava girebileceklerdir.