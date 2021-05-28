KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular alınacak. KPSS sınavları bu sene KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ve KPSS Öğremenlik Alan Bilgisi (ÖABT) olarak gerçekleştirilecek. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2021 YAYILANDI MI?

2021 KPSS Lisans sınavına ilişkin başvuru kılavuzu ilerleyen saatlerde erişime açılacak. KPSS kılavuzu ile birlikte sınav ücreti ve tüm detaylar belli olacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz bu sayfa üzerinden görüntüleyebilirsiniz.