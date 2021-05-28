KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?
KPSS başvuru kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yaıymlanan sınav takvimine göre, 2021 KPSS için başvuruların 28 Mayıs'ta başlayacağı bildirilmişti. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde başvuru sürecini bekliyor. Bu kapsamda gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte haberin detayları...
KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular alınacak. KPSS sınavları bu sene KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ve KPSS Öğremenlik Alan Bilgisi (ÖABT) olarak gerçekleştirilecek. Lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...
KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2021 YAYILANDI MI?
2021 KPSS Lisans sınavına ilişkin başvuru kılavuzu ilerleyen saatlerde erişime açılacak. KPSS kılavuzu ile birlikte sınav ücreti ve tüm detaylar belli olacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz bu sayfa üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılına ilişkin KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takşip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için sınav ücreti de belli olmadı. Sınav ücreti açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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