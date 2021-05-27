KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavı için hazırlıklar devam ediyor. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...
KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS, bu yıl KPSS A Grubu Öğretmenlik ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bölümlerinde gerçekleştirilecek. Lisans KPSS için başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, başvuruların başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2021 YAYILANDI MI?
2021 KPSS Lisans sınavına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS kılavuzu, ÖSYM tarafından bu hafta içerisinde erişime açılacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılına ilişkin KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takşip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.
KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
Sınav tarihi: 01 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi)
Sınav tarihi: 7-8 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 15 Ağustos 2021
Sonuç tarihi: 16 Eylül 2021
KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadığı için sınav ücreti de belli olmadı. Sınav ücreti açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
KPSS HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
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