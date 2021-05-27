KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS, bu yıl KPSS A Grubu Öğretmenlik ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bölümlerinde gerçekleştirilecek. Lisans KPSS için başvuru yapmaya hazırlanan adaylar, başvuruların başlangıç tarihini merak ediyor. Peki, KPSS Lisans başvuruları başladı mı? ÖSYM 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2021 YAYILANDI MI?

2021 KPSS Lisans sınavına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS kılavuzu, ÖSYM tarafından bu hafta içerisinde erişime açılacak. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 yılına ilişkin KPSS başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takşip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.