ATA AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? 2021 ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Sınav nasıl yapılıyor?
ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Atatürk Üniversitesi açıköğretim final sınavı gerçekleştiriliyor. Sınava katılan adaylar, final sınavının biteceği tarihi merak ediyor. Atatürk Üniversitesi tarafından final sınavının detayları açıklandı. Sınava ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? 2021 ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Sınav nasıl yapılıyor? İşte cevaplar...
ATA AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2020-2021 bahar dönemi final sınavı gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen final sınavının detayları merak ediliyor. Online sınav ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? 2021 ATA AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Sınav nasıl yapılıyor? İşte haberin detayları...
ATA AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ NE ZAMAN?
24 Mayıs Pazartesi günü başlayan ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 04 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Sınav sistemi 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak. Sınavlar koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek.
ATA AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
ATA AÖF onlnie sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Öğrencilerin sınav tarihleri aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı ATA AÖF tarafından duyurulacak. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.
SINAV NASIL OLACAK?
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.
Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.
Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?
- Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...
- A101 perşembe indirimleri: 27 Mayıs 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
- 10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...
- KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2021 KPSS Lisans başvurusu ne zaman başlayacak? A Grubu Kadrolar...
- Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı: AİS ÖSYM 2021 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ve şartlar...
- DGS adaylarına son dakika uyarısı! 2021 DGS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM DGS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Son dakika: İşçilere ne kadar zam yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçisi 2021-2022 maaş zammı son durum nedir?
- Gözler kamaşacak! Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? Tüm detaylar...
- Normalleşme takvimi açıklanıyor... Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı?
- 26 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Fitness, pilates, yoga ürünleri dikkat çekiyor! ŞOK'tan "Aman Kaçırma" kampanyası
- OGM 2.083 işçi alımı ilanı yayımlandı! 2021 Orman Genel Müdürlüğü mevsimlik işçi alımı başvuru ne zaman başlayacak?